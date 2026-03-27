【モデルプレス＝2026/03/27】元モーニング娘。でタレントの高橋愛が3月26日、自身のInstagramを更新。ヘアカラーをチェンジしたショットを公開した。【写真】39歳元モー娘。「衝撃のキュートさ」矢口真里も絶賛した新ヘア◆高橋愛、ヘアカラーチェンジ高橋は「I darkened my hair color for work」「久しぶりに。お仕事で、ダークトーンに」とつづり、暗めのブラウンヘアにチェンジしたショットを披露。最近は金髪などのハイトー