音楽ユニット「YOASOBI」のボーカルとしても活躍する、歌手の幾田りらさん（25）が2026年3月25日、自身のインスタグラムを更新。イメチェンした姿を披露した。口元を隠したアップのショットも幾田さんは、「ASICS × YOASOBI」とし、ハイトーンな色合いの金髪になったヘアスタイルで、ジャージを着こなしたショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真のうち3枚目では、口元を隠したアップのショットを披露していた。この