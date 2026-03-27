ヘアレスキャットと泊まれる宿(高松）がクラウドファンディングを実施中 宿泊施設や猫関連事業を展開する「TEN TO SEN」（高松市）が、ヘアレスキャットと触れ合える宿泊施設「KUKU Pet Lodge」（高松市紺屋町）で、毛が少ない猫と過ごす新しい宿泊体験を広めるため、クラウドファンディングを実施中です。 株式会社TEN TO SEN代表の山本梨沙さんは2016年から高松市でゲストハウスを運営しています。2023年には日本では珍し