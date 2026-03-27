【世界ゴルフ新潮流】【世界ゴルフ新潮流】熱意と覚悟が欠如…国内男子ツアーの衰退を加速させる日本ゴルフツアー機構の“残念さ”高い関心を集めたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本は、残念ながら準々決勝で敗退した。これまでの大会と異なる点は、従来の地上波放送ではなく、定額制動画配信サービスの「Netflix（ネットフリックス）」による独占中継だったことだ。これまでは誰でも無料で見ることができた試合