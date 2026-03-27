日本時間午後４時に２月の英小売売上高が発表される。大方の予想は前月比０．７％減となっており、前月比では３カ月ぶりに減少するとみられている。１０日に英小売協会（ＢＲＣ）から２月の既存店売上高が発表されており、予想を下回っていた。２月の英小売売上高も同様の結果になるようであれば、ポンドが売られる可能性がある。 また、このあとの海外市場では、米欧の中銀関係者の発言も予定されている。日本時間２８日