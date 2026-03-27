Audirvānaは、サブスクリプション型のハイレゾ再生ソフト「Audirvāna Studio」の3.0アップデートを提供開始した。UIデザインの刷新に加え、強化されたシグナルプロセッシング機能が利用できる。Mac、Windows、Linuxのほか、スマートフォンやタブレット向けのAudirvāna Remoteモバイルアプリが対象で、サブスク利用者は追加費用無しでアップデート可能。 新しいUI「Allegro」は、モバイル、タ