街はにぎわいを取り戻した。だが、その裏で「これ以上は難しい」という声も確実に増えている。訪日客の急回復がもたらしたのは、経済効果だけではなかった。外国語人材サービスを手がける株式会社Ｒｅｅｌｕの調査（観光・旅行業界の事業者２３件）によれば、オーバーツーリズムを「やや感じる」６０．９％、「強く感じる」１７．４％と、計約７８％が現場で実感している。とくに２０２３〜２０２４年以降に感じ始めたとの回答