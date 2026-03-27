◆第２７回全国高等学校女子硬式野球選抜大会第６日（２７日、清原球場ほか）女子のセンバツ準々決勝が行われ、花巻東（岩手）と履正社（大阪）、神戸弘陵（兵庫）と佐久長聖（長野）が２８日の準決勝に進出した。花巻東は京都明徳と対戦。１―１で迎えた４回、１死一塁で佐々木彩花の「真っすぐを狙っていた」という一振りが中適時打となり勝ち越し、その後も得点を重ねた。３回途中からマウンドに上がったエースの鯨井ここ