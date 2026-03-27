阪神は２７日、甲子園歴史館で「阪神タイガース企画展『リリーフ』」を開催することを発表した。期間は４月７日から７月２６日まで。企画展では名リリーフとして活躍した山本和行氏や中西清起氏、藤川球児監督、久保田智之氏などのレジェンドＯＢや、現役で活躍する岩崎優投手や石井大智投手などの特集が行われる。また、ファーム公式戦で「阪神ジャガーズデー」が開催されることに合わせて「阪神ジャガーズ特別展」が行われる