再生ボタンを押した瞬間、指はすでにスキップの位置にある。そんな光景が当たり前になったいま、広告は見られる前に回避される存在になりつつある。だが、すべてが嫌われているわけではない。問題は、その「入り込み方」にあるようだ。Ｆｉｏｍ合同会社が運営するＺ世代向けシンクタンクによる調査（２０２５年８〜９月、１８〜２４歳の男女２６８人）では、動画広告を「原則すべてスキップ」３５％、「数秒で判断しほぼスキッ