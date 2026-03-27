三菱ケミカルは、食品のラップフィルム「ダイアラップ」などの価格を来月21日の納入分から35％以上値上げすると発表しました。中東情勢の悪化で原料となる石油由来の「ナフサ」の価格が高騰し、調達が難しくなっていることが要因です。あわせて、接着剤の原料やインクジェット用紙の加工などに使われる化学製品「酢酸ビニルモノマー」や「ポリビニルアルコール製品」も来月の出荷分から値上げするということです。