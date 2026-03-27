3月27日、B1西地区の名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、若野瑛太がユース育成特別枠選手としての活動を3月末で終了し、4月1日付で特別指定選手に登録区分を変更することを発表した。 現在18歳の若野は、身長186センチのスモールフォワード。2020年から名古屋Dのユースチームに所属しており、ユース育成特別枠でトップチームに帯同していた。今シーズンは、ここまでB1リ&#