午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０１５、値下がり銘柄数は５１１、変わらずは５４銘柄だった。業種別では３３業種中２２業種が上昇。値上がり上位に鉱業、海運、石油・石炭、電気・ガスなど。値下がりで目立つのは非鉄金属、不動産、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS