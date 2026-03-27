愛知県豊田市の公園で、車両進入防止のための車止め用チェーンが盗まれました。 【写真を見る】約120ｍ 36万円相当の車止め用チェーン 公園から盗まれる 工具のようなもので切断か 愛知･豊田市の御立公園 豊田市によりますと、3月25日午後3時ごろ、御立公園で｢公園のチェーンが切れてなくなっている｣と市民から市に通報がありました。翌日に市職員が現場で確認したところ、ステンレス製の車止め用チェー