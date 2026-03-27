対象のCFexpress Type A メモリーカード「CEA-Gシリーズ」 ソニーマーケティング株式会社は3月27日（金）、CFexpressメモリーカードおよびSDメモリーカードの注文受付を一時停止すると発表した。 世界的な半導体（メモリ）不足の影響により、需要に対する供給が困難な状況が当面続く見込みであることを理由としている。同日以降、特約店からソニーへの発注受