ファジアーノ岡山は27日、4月5日に本拠地『JFE晴れの国スタジアム』で開催される明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第9節のヴィッセル神戸戦について、車いす席を除く全席種のチケットが完売したことをクラブ公式サイト上で発表した。岡山のクラブ公式サイトはチケットの完売を発表するとともに「当日はいずれの席も販売はございません。ご観戦をご希望いただいていた皆さまには、誠に申し訳ございません」と声明を