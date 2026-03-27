もうイライラしない！ラップの端が一瞬で見つかる簡単テク▶【写真付きで解説】もうイライラしない！見失ったラップの端が一瞬で見つかる簡単テク毎日のように使うラップですが、うっかり端を見失うこともしばしば…。ラップは食品に使うものなので、端を見つけようと爪でカリカリしたり、べたべた触ったりすると、衛生面も気になります。そんなイライラをスピーディーに解決する方法を3つ紹介します。■ゴム手袋をはめてこす