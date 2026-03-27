スウェーデン代表が2大会ぶり13度目のワールドカップ出場へ王手をかけた。FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ・パスB準決勝が26日に行われ、スウェーデン代表はウクライナ代表と対戦した。スイス代表、コソボ代表、スロベニア代表と同居したグループBでは2分4敗と不振を極めたが、この日はアーセナルで活躍中のFWヴィクトル・ギェケレシュが躍動。開始早々の6分にクロスに合わせてネットを揺らすと、51分にはGKからのロ