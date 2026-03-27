amadanaは、スピーカー内蔵レコードプレーヤー「PR30」を発売している。レトロな質感と現代の生活空間に溶け込むデザインを両立し、外部スピーカー不要でレコードの魅力を手軽に楽しめる一体型モデルだ。●スマホの音源も再生可能本体は異なる黒の素材を組み合わせた静かな存在感が特徴。音が止んだ後の余韻さえ引き立てる佇まいに仕上げている。低音2基、高音2基の4スピーカー構成を採用。木製キャビネットによる響きの良さも