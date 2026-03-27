ドウシシャは4月下旬に、2倍速首ふりと立体送風で衣類乾燥や空気循環を時短できる「クイック衣類乾燥DCサーキュレーター」（FCB-155D）を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。カラーは、ホワイト、グレージュの2色。価格は1万2800円。●部屋干しの広さに合わせて送風範囲を調整「クイック衣類乾燥DCサーキュレーター」は、従来のサーキュレーターと比較して首ふり速度を約2倍にすることで空気の移