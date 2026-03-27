FIFAワールドカップ2026大陸間プレーオフ・パスAの準決勝が現地26日、中立地となるメキシコのグアダラハラスタジアムで行われ、ニューカレドニア代表（オセアニア）とジャマイカ代表（北中米カリブ海）が対戦した。あと2勝でW杯初出場となるニューカレドニアと、98年フランスW杯以来28年ぶり2度目のW杯出場を目指すジャマイカの一戦は、一進一退の攻防が続く展開に。しかし18分にジャマイカが相手陣内のボックス付近でFKを獲得