嵐の公式Instagramが、「ThrowBack ARASHI」として2015年リリースの「Sakura」のジャケット写真を公開した。 【写真＆動画】嵐「Sakura」ジャケット写真／嵐「Sakura」MV 他 ■嵐5人のオールブラックコーデに注目 「Sakura」は、ドラマ『ウロボロス～この愛こそ、正義。』の主題歌。 公開された2枚の写真には、ライダースジャケットに細身パンツを合わせたオールブラックコーデの5