【その他の画像・動画等を元記事で観る】 藤井 風が、4月3日13時に『Pre: Prema（読み：プリプレマ）』を配信リリースすることが決定。併せて、ジャケットも公開された。 ■『Pre: Prema』には全7曲収録 『Pre: Prema』は、2025年9月にリリースした全曲英語詞による3rdアルバム『Prema』の初回盤に収録されている作品。前作アルバム『LOVE ALL SERVE ALL』リリース後からこれまでに発表された6曲（全世界でス