ミスターマックス・ホールディングス [東証Ｐ] が3月27日後場(15:00)に業績修正を発表。26年2月期の連結最終利益を従来予想の29億円→27億円(前の期は24.7億円)に6.9％下方修正し、増益率が17.1％増→9.0％増に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結最終利益も従来予想の10億円→8億円(前年同期は10.2億円)に19.9％減額し、減益率が1.