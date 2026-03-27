ほくほくフィナンシャルグループ [東証Ｐ] が3月27日後場(15:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の720億円→780億円(前期は516億円)に8.3％上方修正し、増益率が39.5％増→51.1％増に拡大し、従来の19期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の302億円→362億円(前年同期は2