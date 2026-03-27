暁飯島工業 [東証Ｓ] が3月27日後場(15:00)に業績修正を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の経常利益(非連結)を従来予想の5.6億円→7.8億円(前年同期は5.1億円)に39.3％上方修正し、増益率が7.9％増→50.3％増に拡大し、6期ぶりに上期の過去最高益を更新する見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の10.3億円(前期は11.6億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】