27日15時現在の日経平均株価は前日比112.01円（-0.21％）安の5万3491.64円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1015、値下がりは511、変わらずは54と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は187.18円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が125.35円、ダイキン が33.43円、信越化 が15.88円、ファナック が13.54円と続いている。 プラス寄与度トップはＳＢＧ