世界貿易機関（WTO）のジャン＝マリー・ポーガム事務局次長は3月25日、中東地域での戦闘により化学肥料の供給が滞り、世界の食糧安全保障が「高騰する食料価格」と「食料不足」という二重の脅威にさらされていると指摘しました。ポーガム事務局次長はカメルーン首都のヤウンデでAFP通信の取材に応じて、「現在、最も懸念される問題の一つが化学肥料だ。もっと多くの肥料が流通しなければ、（食糧の）収穫量だけでなく、価格にも影