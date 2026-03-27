話芸の極み、ここにあり！落語に魅せられた少女が最高位の“真打ち”を目指す漫画『あかね噺（ばなし）』（集英社「週刊少年ジャンプ」で連載中）が盛り上がっています。４月にはＴＶアニメがスタート、５月７、８日には東京で大看板が勢ぞろいする「あかね噺落語会〜当世大看板百芸繚乱（りょうらん）〜」が開かれます。原作の末永裕樹さん、作画の馬上鷹将（もうえたかまさ）さん、監修の落語家・林家木久彦さんに制作秘話や