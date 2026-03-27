「男闘呼組」の元メンバーで歌手、俳優の前田耕陽（57）が27日、自身のインスタグラムを更新。元メンバーらとの写真を披露した。今月22日に、自身の主演舞台「2nd Life あの人は今！」の大阪公演を終えた前田は、元メンバーの成田昭次、岡本健一、高橋和也との写真をアップし、3人が観劇に訪れたことを報告。「楽しんでくれたかな、、、ありがとう。。。」と感謝した。この投稿に、前田の妻でお笑いコンビ「海原やすよとも