利便性高く、薬局・医療機関にも利点はあるものの医療機関の敷地内にある「敷地内薬局」の新規出店を見送る動きが始まっている。高い利便性から６００店超まで増えたが、一部の薬局は既存店の撤退も視野に入れる。厚生労働省が、薬局の収入の柱である診療報酬を半減させたほか、高い報酬が払われる特例も廃止したためだ。医師の処方を適切にチェックするため、厚労省は医療機関と薬局の立地や経営の分離を求めてきた。一方で高