ドジャースの大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。レジェンドとの2ショット写真を公開した。この日、開幕戦を迎えたドジャースは始球式でNBA・レイカーズのレジェンドで球団オーナー、マジック・ジョンソン氏が登板。背番号「17」の大谷のユニホームでマウンドに上がると、大谷が捕手役としてワンバウンドのボールを捕球。その後、記念撮影に収まるなど、豪華な演出を繰り広