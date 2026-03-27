ヒグマへの発砲をめぐり猟銃を所持する許可を取り消されたハンターの男性が、処分の取り消しを求めて北海道を訴えた裁判で、最高裁は27日、訴えを退けた2審の判決を破棄し、男性の逆転勝訴の判決を言い渡しました。これにより、男性への処分を違法として取り消す判断が確定しました。北海道猟友会砂川支部長の池上治男さんは、2018年に砂川市の要請を受け猟銃でヒグマを駆除したところ、周辺の民家に銃弾が当たる恐れがあったとし