ＢＳ１０で１月から月１回で始まったシニア向けダンスレッスン番組「マネして踊って！ＤＡＮＣＥＴＲＡＩＮ」が、４月から毎週土曜（午前１０時半）のレギュラー放送となる。ＥＸＩＬＥのＴＥＴＳＵＹＡらを講師に６０〜７０歳代の生徒がダンスに挑戦する。ＥＸＩＬＥなどが所属するＬＤＨとＢＳ１０がタッグを組み、ダンスでシニア層を元気にすべく、本格的に動き出した。（田辺里咲）番組を手がけた大石健プロデューサー