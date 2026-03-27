◇MLB メッツ11-7 パイレーツ(日本時間27日、シティ・フィールド)パイレーツは昨季サイ・ヤング賞を獲得した先発のポール・スキーンズ投手が初回に失点を重ね、1イニングを投げきれずに降板しました。スキーンズ投手は2年連続で開幕戦に先発。初回、先頭打者に対しなかなか枠にボールが収められない苦しい立ち上がりで四球を与えます。ノーアウト1塁3塁から犠牲フライで先制されると、その後連続タイムリーなどで5点を失います。8