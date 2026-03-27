コンビニでサンドイッチ1個を万引きした疑いで、現行犯逮捕されたことが世間に衝撃を与えている元タレントの坂口杏里容疑者。これで3度目の逮捕だ。女優の故・坂口良子さんの娘として2008年に世に出始めた頃は、もはや遠い過去となってしまった。残念な報道を受け、実業家・タレントのROLAND（ローランド）の公式YouTubeチャンネル『THE ROLAND SHOW』などを手がける敏腕ディレクター・ソンD（ソン・ギョンジュン）氏がXに書き