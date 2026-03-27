きずな歯科クリニックは3月26日、歯ブラシ交換の実態と意識調査の結果を発表した。調査は2026年2月28日、主に「手用歯ブラシ」を使用する20〜69歳の男女716名を対象にインターネットで行われた。○歯ブラシの推奨交換頻度毎日使う歯ブラシだが、適切な交換時期について、生活者はどの程度正しい知識を持っているのか。次のグラフは、歯科医師や歯科衛生士が推奨する歯ブラシの交換頻度の目安について、どのように認識しているか質