LANケーブルを引いて10年にもなると、さて、どのLAN仕様向けに敷設したのかも定かではなくなってしまう。通常は、新しい規格に対応するため、ケーブルは、利用するLAN仕様よりも先の仕様を満たすようなものを敷設しておくのだが、10年ともなると、とっくに過去の仕様となってしまっていることもある。LANケーブル利用のルールは簡単で、利用中のLAN仕様より古い仕様ケーブルを使うなら仕様上の速度を出せず遅くなる。だから何年か