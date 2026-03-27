いつものコーデが野暮ったく見えたり、マンネリを感じてきたりした時は、ガラッと雰囲気が変わるアイテムを迎えて、コーデの刷新を図ってみると良いかも。今回は【しまむら】でゲットできる「柄スカート」をご紹介します。40・50代のきれいめカジュアルに合わせやすく、春コーデの主役になりそうなアイテムを厳選しました。 ストライプ柄でコーデをクリーンに 【しまむら】「TT ＊ AK