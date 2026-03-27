F1日本GP自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリ（GP）は27〜29日に三重県の鈴鹿サーキットで行われる。フリー走行2回目までが実施される初日、サーキットには朝早くから数多くのF1ファンが集結。金曜日の朝とは思えない光景に「平日やんな…？」「わぁすごい人だ！」と驚きの声があがっている。推しチームの帽子やウェアを着た人たちが所狭しと集まった。お手製のうちわやレーサーの顔ボードといった応援グッズを持参する