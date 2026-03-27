御朱印帳提供：（一社）真庭観光局 岡山県真庭市で、宗派を超えた寺院僧侶の会「旅僧まにわ」が地域の活性化を目指してオリジナルの御朱印帳を作成しました。4月1日から販売します。 御朱印帳（タテ16cm×ヨコ11cm）には、お釈迦様の足裏の形を石に刻んだとされる「仏足石」のデザインが刺繍されています。 一冊2500円で有志の会「旅僧まにわ」の11の寺院で購入することができます。 「旅僧まにわ」では、寺巡りや