明日28日も花粉は東北から東海、九州を中心に大量に飛ぶ予想です。来週前半は雨で花粉の飛散が抑えられる日もありますが、晴れる日は多くの花粉が飛ぶため、引き続き対策が必要です。28日(土)・29日(日)花粉が大量飛散明日28日(土)、明後日29日(日)は日本付近は緩やかに高気圧に覆われて、晴れる所が多い見込みです。明日28日(土)の花粉の飛散は、東北や北陸、関東甲信、東海で「極めて多い」または「非常に多い」予想です。東北