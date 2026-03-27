ヨーロッパでは児童性的虐待コンテンツ(CSAM)対策の一環として、「チャットコントロール」と呼ばれるメッセージアプリやソーシャルメディアの通信をスキャンすることを求めるフレームワークが存在します。チャットコントロールの暫定ルールであるチャットコントロール1.0が、ついに廃止されることが明らかになりました。End of “Chat Control”: EU Parliament Stops Mass Surveillance in Voting Thriller - Paving the Way for