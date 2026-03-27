高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の最終週（第25週）「ウラメシ、ケド、スバラシ。」（最終回／第125回）が27日に放送され、ラストで初回冒頭シーンと繋がると、ネット上には「素晴らしい円環構造」「本当に神脚本」「死後の世界だった？」などの声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】トキに微笑みかけるヘブントキ（高石）は