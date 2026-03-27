◆米大リーグブルワーズ１４―２ホワイトソックス（２６日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２６日（日本時間２７日）、開幕戦となった敵地・ブルワーズ戦でメジャー１号を放った。衝撃のデビュー戦を記念して、古巣ヤクルトの先輩、後輩がその魅力と人柄などを明かした。（取材・構成＝中村晃大）▽何がすごい？中村悠平「とにかくパワ