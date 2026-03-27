◆センバツ第９日▽準々決勝智弁学園１２―８花咲徳栄（２７日・甲子園）花咲徳栄（埼玉）は、２回表までに８―０と大きくリードしながら智弁学園（奈良）に逆転負け。過去のセンバツでの最大点差逆転負けの記録（７点）を上回る“大どんでん返し”を喫し、初めての４強入りを逃した。１回に打者１１人の猛攻で一挙６得点。２回にも２点を加え８点差とした。１、２回戦で計１６イニング、２２０球を投じたエース・黒川凌大（