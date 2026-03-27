さまざまな人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から『ムーミン』デザインのランチグッズが登場。毎日のランチタイムを彩る「リトルミイ」と花のモチーフを取り入れたお弁当箱やタンブラーなど、機能性とデザイン性を兼ね備えた新シリーズ「フラワーデザイン」が展開されます☆ スケーター『ムーミン』ランチグッズシリーズ「リトルミイ」フラワーデザイン