レギュラー番組が続々と終了し、５８歳大御所芸人の嘆きが止まらなかった。２６日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜・午後１１時）では「東野・西野・品川の３人矢印トーーク」の企画を放送。東野幸治、「キングコング」西野亮廣、「品川庄司」品川祐、バカリズムの４人がそれぞれの思いを語り合った。東野は、芸人だけでなくマルチに活躍する３人を尊敬。「お３人さんは、裏側も知ってるわけ。ギャラとか、これＮ