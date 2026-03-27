誕生から85年以上にわたり世界中で愛され続ける人気シリーズ最新作『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』（5月29日公開）の日本語吹替版の制作が決定。吹替キャストと日本オリジナルポスタービジュアルが解禁された。【動画】トムとジェリーの最強コンビ、時空を超えた大冒険へ！公開された特報映像本作はシリーズ初となる全編フルCGアニメーションで描かれるアドベンチャー作品。トムとジェリーが時空を超え、未知の世界