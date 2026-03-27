■MLB開幕戦 ドジャース8ー2ダイヤモンドバックス（日本時間27日、ドジャースタジアム）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カードドジャースは3年ぶりに本拠地・ドジャースタジアムで開幕戦を迎えて、ダイヤモンドバックスに逆転勝利して、5年連続開幕戦白星を飾った。大谷翔平（31）は“1番・DH”で先発すると、第1打席で今季初安打をマーク、この日は3打数1安打2四死球と3出塁を記録するなど、